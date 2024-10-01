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Светильник подвесной V10913-P Arti

Артикул: CH-066-682
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Лаконичный подвесной светильник Arti с плафоном из рифленого стекла придает оригинальности и рельефно рассеивает свет. Площадь освещения 4 кв. м. В качестве источника света подойдут лампы с цоколем E27. Светильник станет отличным дополнением современного интерьера, прекрасно подойдет для спальни, гостиной и холла.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина250 мм
  • Глубина250 мм
  • Высота1550 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Мощность60 Вт
  • ЦокольЕ27
  • Цветкоричневый, черный, бронза

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.04 м3
  • Вес упаковки2 кг

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