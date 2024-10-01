Характеристики товара
Описание
Подвесной светильник в стиле модерн с алюминиевым плафоном в желтом цвете, вставкой из дерева и лампой мощностью 60 Вт. Светильник Toni станет ярким акцентом в интерьере и добавит ему сочных красок. При монтаже светильника, высоту можно отрегулировать.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина220 мм
- Глубина220 мм
- Высота1000 мм
- Материалалюминий, дерево
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветжелтый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки250 мм
- Высота упаковки310 мм
- Глубина упаковки250 мм
- Объём упаковки0.02 м3
- Вес упаковки1 кг