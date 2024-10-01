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Подвесной светильник V10649-1P Toni

Артикул: CH-066-632
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Подвесной светильник в стиле модерн с алюминиевым плафоном в желтом цвете, вставкой из дерева и лампой мощностью 60 Вт. Светильник Toni станет ярким акцентом в интерьере и добавит ему сочных красок. При монтаже светильника, высоту можно отрегулировать.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина220 мм
  • Глубина220 мм
  • Высота1000 мм
  • Материалалюминий, дерево
  • Мощность60 Вт
  • ЦокольЕ27
  • Цветжелтый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки250 мм
  • Высота упаковки310 мм
  • Глубина упаковки250 мм
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Вес упаковки1 кг

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