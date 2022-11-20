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Подвесной светильник V2840-1P Alice 1*E27*60W

15 оценок

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Характеристики товара

Описание

Современный подвесной светильник из серии Alice в стиле лофт. Оригинальный плафон из металла в виде клетки создаст яркое освещение. В качестве источника света подойдут лампы с цоколем Е27. Металлический каркас кофейного цвета гармонично сочетается с плафоном в спокойный и изящный образ. Данная модель подойдет для освещения небольшой площади в 3 м² и идеально дополнит любой интерьер в медитативных тонах.

  • Площадь освещения 3 м2
  • Степень защиты IP 20
  • Количество ламп 1
  • Тип цоколя E27
  • Мощность лампы 60 Вт.
  • Общая мощность светильника 60 Вт.

Упаковка

1 короб/ 1 шт

Габариты: 26*26*19

Вес брутто: 0,7

Объем: 0,013

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Основные характеристики

  • Высота1200 мм
  • Ширина250 мм
  • Длина250 мм
  • Диаметр250 мм
  • Материалметалл
  • Цветчерный

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