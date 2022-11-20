Характеристики товара
Описание
Современный и стильный подвесной светильник Barocco. Стеклянный матовый плафон мягко рассеивает свет для комфортного освещения. В качестве источника света подойдут лампы с цоколем E27. Каркас выполнен из металла в простом и лаконичном стиле, гармонично сочетается со сферичным плафоном. Конструкция надежно крепится к потолку на планку. Общая высота светильника 120 см, идеальный вариант для комнат с высокими потолками.
- Площадь освещения 8 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 1
- Тип цоколя E27
- Мощность лампы 40 Вт.
- Общая мощность светильника 40 Вт.
Основные характеристики
- Высота1200 мм
- Ширина100 мм
- Длина250 мм
- Материалметалл, стекло
- Цветбелый, золотой