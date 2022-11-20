Характеристики товара
Описание
Оригинальный и стильный подвесной светильник Miya станет идеальным световым акцентом в любом современном интерьере. Сферичные плафоны из матового стека мягко рассеивают свет. Металлический каркас с закруглёнными углами дополняет форму всей композиции. Конструкция надёжно крепится к потолку с помощью 2-х крепежных планок, высота всей конструкции составляет 120 см, идеальный вариант для комнат с высокими потолками. В качестве источника света используются лампы с цоколем G9.
- Площадь освещения 16 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 4
- Тип цоколя G9
- Мощность лампы 30 Вт.
- Общая мощность светильника 120 Вт.
Основные характеристики
- Высота1200 мм
- Ширина450 мм
- Длина1200 мм
- Материалметалл, стекло
- Цветбелый, золотой