Характеристики товара
Описание
Современный потолочный светильник Room. Плафоны выполнены из двух слоёв ткани, что позволяет создать более мягкое и комфортное освещение. Стильный дизайн светильника подойдет для оформления гостиной или спальни, а также для кабинета. В качестве источника света могут быть использованы лампы накаливания или LED c цоколем E27.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина400 мм
- Глубина400 мм
- Высота195 мм
- Материалметалл, текстиль
- Мощность120 Вт
- ЦокольЕ14
- Цветкоричневый, хромированный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки280 мм
- Высота упаковки550 мм
- Глубина упаковки440 мм
- Объём упаковки0.07 м3
- Вес упаковки1.25 кг