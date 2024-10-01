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Светильник потолочный V10627-3C Room

Артикул: CH-066-974
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Современный потолочный светильник Room. Плафоны выполнены из двух слоёв ткани, что позволяет создать более мягкое и комфортное освещение. Стильный дизайн светильника подойдет для оформления гостиной или спальни, а также для кабинета. В качестве источника света могут быть использованы лампы накаливания или LED c цоколем E27.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота195 мм
  • Материалметалл, текстиль
  • Мощность120 Вт
  • ЦокольЕ14
  • Цветкоричневый, хромированный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки280 мм
  • Высота упаковки550 мм
  • Глубина упаковки440 мм
  • Объём упаковки0.07 м3
  • Вес упаковки1.25 кг

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