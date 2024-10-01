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Светильник подвесной V11108-P Plane

Артикул: CH-066-797
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Подвесной светильник серии Plane в современном стиле. Оригинальный плафон из металла в белом цвете с матовым покрытием позволяет осуществить несколько вариантов сборки. Мощность лампы в 60 Вт позволит осветить 10 м². Свисающая люстра подходит для любой зоны: гостиной, коридора, зала, бара или уголка отдыха. Высоту подвеса можно отрегулировать при монтаже. Свисающий длинный светильник подходит для натяжных потолков.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота1700 мм
  • Материалметалл
  • Мощность60 Вт
  • ЦокольЕ27
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки570 мм
  • Высота упаковки120 мм
  • Глубина упаковки570 мм
  • Объём упаковки0.04 м3
  • Вес упаковки2.50 кг

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