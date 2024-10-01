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Подвесной светильник V10652-1P Hygo - фото 1Подвесной светильник V10652-1P Hygo - фото 2Подвесной светильник V10652-1P Hygo - фото 3

Подвесной светильник V10652-1P Hygo

Артикул: CH-066-636
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Подвесной светильник в стиле модерн с алюминиевым плафоном в красном цвете и вставкой из дерева. Светильник Hygo станет ярким акцентом в интерьере и добавит ему сочных красок. Срок службы лампы до 50000 часов. При монтаже светильника, высоту можно отрегулировать.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота1100 мм
  • Материалалюминий, дерево
  • Мощность60 Вт
  • ЦокольЕ27
  • Цветкрасный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки470 мм
  • Высота упаковки200 мм
  • Глубина упаковки470 мм
  • Объём упаковки0.04 м3
  • Вес упаковки1.50 кг

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