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Светильник подвесной светодиодный V11100-PL Mantis

Артикул: CH-066-946
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Подвесной светодиодный светильник Mantis — это дизайнерское решение, которое гармонично впишется в любой современный интерьер. Плафон из фетра обладает уникальными акустическими свойствами (NRC = 0,7), что помогает снизить уровень шума в помещении. Мощность лампы 12 Вт позволяет эффективно осветить до 10 м², создавая уютный теплый свет. Несколько вариантов сборки плафона и регулируемая высота делают светильник универсальным для использования в гостиной, спальне, кафе, кухне и других зонах. LED лампы обеспечивают экономию энергии и долговечность.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота1820 мм
  • Материалметалл, акрил
  • Мощность12 Вт
  • ЦокольLED
  • Цветоливковый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки515 мм
  • Высота упаковки180 мм
  • Глубина упаковки515 мм
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Вес упаковки2.90 кг

Отзывы

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