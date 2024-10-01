Характеристики товара
Описание
Подвесной светильник Candle с плафоном из рифленого стекла придает оригинальности и рельефно рассеивает свет. Светильник станет прекрасным дополнением любого помещения. Подойдет для освещения обеденной зоны, кухни, зала, гостиной, а также для баров, ресторанов и кафе. Площадь освещения 3 кв. м. При монтаже светильник можно отрегулировать по высоте.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина100 мм
- Глубина100 мм
- Высота1700 мм
- Материалметалл, стекло
- Мощность14 Вт
- ЦокольLED
- Цветбронза
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.02 м3
- Вес упаковки1.70 кг