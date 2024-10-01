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Светильник подвесной светодиодный V10915-PL Candle

Артикул: CH-066-908
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Подвесной светильник Candle с плафоном из рифленого стекла придает оригинальности и рельефно рассеивает свет. Светильник станет прекрасным дополнением любого помещения. Подойдет для освещения обеденной зоны, кухни, зала, гостиной, а также для баров, ресторанов и кафе. Площадь освещения 3 кв. м. При монтаже светильник можно отрегулировать по высоте.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина100 мм
  • Глубина100 мм
  • Высота1700 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Мощность14 Вт
  • ЦокольLED
  • Цветбронза

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.02 м3
  • Вес упаковки1.70 кг

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