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Светильник подвесной KH01130 - фото 1

Светильник подвесной KH01130

8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Тип цоколя: Е 27

Тип лампочки: Накаливания

Количество ламп: 1

Мощность ламп (W): 25

Напряжение (V): 220

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Основные характеристики

  • Высота650 мм
  • Диаметр300 мм
  • Материалметалл, дерево

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