Характеристики товара
Описание
Подвесной светильник в стиле модерн с тройным плафоном в болотном цвете и лампой мощностью 60 Вт. Светильник Pescara станет ярким акцентом в интерьере и добавит ему сочных красок. Срок службы лампы до 50000 часов. При монтаже светильника, высоту можно отрегулировать.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина290 мм
- Глубина290 мм
- Высота1220 мм
- Материалметалл
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветзеленый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки300 мм
- Высота упаковки370 мм
- Глубина упаковки370 мм
- Объём упаковки0.04 м3
- Вес упаковки1.50 кг