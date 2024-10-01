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Светильник подвесной светодиодный V10690-PL True

Артикул: CH-066-839
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Современный и лаконичный светильник серии True. Он состоит из светодиодной ленты мощностью 41 Вт и металлического каркаса черного цвета в форме круга. Лента имеет силиконовую оболочку для равномерного рассеивания света. Источник освещения свисает с разных сторон корпуса, создавая уникальный воздушный образ. Общая длина светильника - 60 см, что достаточно для освещения 15 м² комнаты. Высоту светильника можно регулировать с помощью подвесных тросов. Эта модель идеально дополнит современный интерьер.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота1780 мм
  • Материалметалл, силикон
  • Мощность41 Вт
  • ЦокольLED
  • Цветбелый, черный, золотой

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки700 мм
  • Высота упаковки150 мм
  • Глубина упаковки700 мм
  • Объём упаковки0.07 м3
  • Вес упаковки4.10 кг

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