Характеристики товара
Описание
Современный и лаконичный светильник серии True. Он состоит из светодиодной ленты мощностью 41 Вт и металлического каркаса черного цвета в форме круга. Лента имеет силиконовую оболочку для равномерного рассеивания света. Источник освещения свисает с разных сторон корпуса, создавая уникальный воздушный образ. Общая длина светильника - 60 см, что достаточно для освещения 15 м² комнаты. Высоту светильника можно регулировать с помощью подвесных тросов. Эта модель идеально дополнит современный интерьер.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина600 мм
- Высота1780 мм
- Материалметалл, силикон
- Мощность41 Вт
- ЦокольLED
- Цветбелый, черный, золотой
Параметры упаковки
- Ширина упаковки700 мм
- Высота упаковки150 мм
- Глубина упаковки700 мм
- Объём упаковки0.07 м3
- Вес упаковки4.10 кг