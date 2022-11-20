Характеристики товара
Описание
Подвесной светильник с 5-ю плафонами из серии Natali. Стеклянные плафоны декорированы металлическими вставками, которые немного приглушают освещение и придают оригинальный вид светильнику. В качестве источника света могут быть использованы лампы накаливания или LED с цоколем Е14. С площадью освещения в 10 м² и общей высотой 120 см подвесной светильник станет идеальным вариантом для освещения небольших комнат с высокими потолками.
- Площадь освещения 10 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 5
- Тип цоколя E14
- Мощность лампы 40 Вт.
- Общая мощность светильника 200 Вт.
Упаковка
1 короб/ 1 шт
Габариты: 45*45*20
Вес брутто: 2,8
Объем: 0,041
Основные характеристики
- Высота1200 мм
- Ширина460 мм
- Длина460 мм
- Диаметр460 мм
- Материалметалл
- Цветзолотой