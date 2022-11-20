Товар в корзине. Перейти

Подвесной светильник V2823-5P Natali 5*E14*40W

9 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подвесной светильник V2822-3P Natali 3*E14*40W
Подвесной светильник V2822-3P Natali 3*E14*40W
Следующий Подвесной светильник V2830-1PL Renate 1*LED*4,5W
Подвесной светильник V2822-3P Natali 3*E14*40W

Характеристики товара

Описание

Подвесной светильник с 5-ю плафонами из серии Natali. Стеклянные плафоны декорированы металлическими вставками, которые немного приглушают освещение и придают оригинальный вид светильнику. В качестве источника света могут быть использованы лампы накаливания или LED с цоколем Е14. С площадью освещения в 10 м² и общей высотой 120 см подвесной светильник станет идеальным вариантом для освещения небольших комнат с высокими потолками.

  • Площадь освещения 10 м2
  • Степень защиты IP 20
  • Количество ламп 5
  • Тип цоколя E14
  • Мощность лампы 40 Вт.
  • Общая мощность светильника 200 Вт.

Упаковка

1 короб/ 1 шт

Габариты: 45*45*20

Вес брутто: 2,8

Объем: 0,041

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1200 мм
  • Ширина460 мм
  • Длина460 мм
  • Диаметр460 мм
  • Материалметалл
  • Цветзолотой

Другие товары из раздела современные светильники оптом

Подвесной светильник V2831-3PL Renate 3*LED*4,5WНастоящее фото товара Подвесной светильник V2831-3PL Renate 3*LED*4,5W, произведённого компанией ChiedoCover
7 59046
13 990 ₽Оптовая цена
12

Подвесной светильник V2831-3PL Renate 3*LED*4,5W

Подвесной светильник V2832-3PL Renate 3*LED*4,5WНастоящее фото товара Подвесной светильник V2832-3PL Renate 3*LED*4,5W, произведённого компанией ChiedoCover
6 99047
12 990 ₽Оптовая цена
11

Подвесной светильник V2832-3PL Renate 3*LED*4,5W

Подвесной светильник V2833-5PL Renate 5*LED*4,5WНастоящее фото товара Подвесной светильник V2833-5PL Renate 5*LED*4,5W, произведённого компанией ChiedoCover
12 49041
20 990 ₽Оптовая цена
12

Подвесной светильник V2833-5PL Renate 5*LED*4,5W

Настоящее фото товара Накладной светильник Lightstar Rullo Big, произведённого компанией ChiedoCover
от1 340
Оптовая цена
14

Накладной светильник Lightstar Rullo Big

Настоящее фото товара Торшер Lightstar Sesso, произведённого компанией ChiedoCover
от37 788
Оптовая цена
12

Торшер Lightstar Sesso

Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Lightstar White, произведённого компанией ChiedoCover
198
Оптовая цена
13

Встраиваемый светильник Lightstar White

Настоящее фото товара Настольная лампа Lightstar Manti, произведённого компанией ChiedoCover
от11 849
Оптовая цена
10

Настольная лампа Lightstar Manti

Настоящее фото товара Накладной светильник Lightstar Rullo White, произведённого компанией ChiedoCover
от670
Оптовая цена
12

Накладной светильник Lightstar Rullo White

Настоящее фото товара Накладной светильник Lightstar Rullo Black, произведённого компанией ChiedoCover
от670
Оптовая цена
9

Накладной светильник Lightstar Rullo Black

Настоящее фото товара Люстра Ideal Lux Cocktail, произведённого компанией ChiedoCover
от18 421
Оптовая цена
15

Люстра Ideal Lux Cocktail

С этим товаром покупают

Люстра на штанге V2824-6C Natali 6*E14*40WНастоящее фото товара Люстра на штанге V2824-6C Natali 6*E14*40W, произведённого компанией ChiedoCover
11 69047
21 990 ₽Оптовая цена
10

Люстра на штанге V2824-6C Natali 6*E14*40W

Подвесной светильник V2820-1P Natali 1*E14*40WНастоящее фото товара Подвесной светильник V2820-1P Natali 1*E14*40W, произведённого компанией ChiedoCover
2 39041
3 990 ₽Оптовая цена
9

Подвесной светильник V2820-1P Natali 1*E14*40W

Подвесной светильник V2821-3P Natali 3*E14*40WНастоящее фото товара Подвесной светильник V2821-3P Natali 3*E14*40W, произведённого компанией ChiedoCover
7 99034
11 990 ₽Оптовая цена
13

Подвесной светильник V2821-3P Natali 3*E14*40W

Подвесной светильник V2822-3P Natali 3*E14*40WНастоящее фото товара Подвесной светильник V2822-3P Natali 3*E14*40W, произведённого компанией ChiedoCover
7 99034
11 990 ₽Оптовая цена
11

Подвесной светильник V2822-3P Natali 3*E14*40W

Подвесной светильник V2823-5P Natali 5*E14*40WНастоящее фото товара Подвесной светильник V2823-5P Natali 5*E14*40W, произведённого компанией ChiedoCover
11 99037
18 990 ₽Оптовая цена
9

Подвесной светильник V2823-5P Natali 5*E14*40W