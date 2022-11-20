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Подвесной светильник V2580-1P Dark 1*E14*60W

15 оценок

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Характеристики товара

Описание

Подвесной светильник из коллекции Dark от итальянского бренда Moderli. Плафон имеет два слоя ткани, внутренняя светлая ткань мягко рассеивает свет, а внешняя тёмная приглушает её и создаёт уютную обстановку. Каркас выполнен из металла цвета хром и декорирован каплевидным камнем. Дизайн светильника из объёмных фигур и гибких линий подчеркнёт любой современный интерьер.

  • Площадь освещения 4 м2
  • Степень защиты IP 20
  • Количество ламп 1
  • Тип цоколя E27
  • Мощность лампы 60 Вт.
  • Общая мощность светильника 60 Вт.

Упаковка

1 короб/ 1 шт

Габариты: 46*35*31

Вес брутто: 2,8

Объем: 0,050

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Основные характеристики

  • Высота1170 мм
  • Ширина320 мм
  • Длина320 мм
  • Материалметалл, ткань
  • Цветсеребряный

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