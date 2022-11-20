Характеристики товара
Описание
Подвесной светильник из коллекции Dark от итальянского бренда Moderli. Плафон имеет два слоя ткани, внутренняя светлая ткань мягко рассеивает свет, а внешняя тёмная приглушает её и создаёт уютную обстановку. Каркас выполнен из металла цвета хром и декорирован каплевидным камнем. Дизайн светильника из объёмных фигур и гибких линий подчеркнёт любой современный интерьер.
- Площадь освещения 4 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 1
- Тип цоколя E27
- Мощность лампы 60 Вт.
- Общая мощность светильника 60 Вт.
Упаковка
1 короб/ 1 шт
Габариты: 46*35*31
Вес брутто: 2,8
Объем: 0,050
Основные характеристики
- Высота1170 мм
- Ширина320 мм
- Длина320 мм
- Материалметалл, ткань
- Цветсеребряный