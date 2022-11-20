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Стул Борно черный - фото 1

Стул Борно черный

5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Длина: 470 мм

Ширина: 520 мм

Высота: 860 мм

Материал: полиэтилен высокой плотности HDPE

Вес: 5.4 кг


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Основные характеристики

  • Материал сиденьяпластик
  • Цветчерный, серебряный
  • Страна изготовленияРоссия

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