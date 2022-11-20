Характеристики товара
Описание
Длина: 470 мм
Ширина: 520 мм
Высота: 860 мм
Материал: полиэтилен высокой плотности HDPE
Вес: 5.4 кг
Основные характеристики
- Материал сиденьяпластик
- Цветчерный, серебряный
- Страна изготовленияРоссия
Длина: 470 мм
Ширина: 520 мм
Высота: 860 мм
Материал: полиэтилен высокой плотности HDPE
Вес: 5.4 кг
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