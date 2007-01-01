Характеристики товара
Описание
Ткань мебельная Тедди В создании стула исключительную роль играло высокое качество и тактильность материала обивки – мебельная ткань Тедди отвечает всем современным требованиям – исключительная прочность и износостойкость показывает более 100 000 циклов. Огромный выбор цветовых решений от припыленных пастельных оттенков до кричаще ярких тонов. Возможно изготовление из эко кожи, что придаст более изысканый вид.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина450 мм
- Высота900 мм
- Высота до сиденья430 мм
- Цветзеленый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет