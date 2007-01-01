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Настоящее фото товара Стул Crici, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Crici
99 оценок
7 590
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Стул Crici

Артикул: CH-049-198
99 оценок
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота900 мм
  • Высота до сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Ткань мебельная Тедди В создании стула исключительную роль играло высокое качество и тактильность материала обивки – мебельная ткань Тедди отвечает всем современным требованиям – исключительная прочность и износостойкость показывает более 100 000 циклов. Огромный выбор цветовых решений от припыленных пастельных оттенков до кричаще ярких тонов. Возможно изготовление из эко кожи, что придаст более изысканый вид.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота900 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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