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Тележка серия «Старинный замок» сервировочная Aurora - фото 1

Тележка серия «Старинный замок» сервировочная Aurora

Артикул: CH-067-155
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина800 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота850 мм
  • Вес16 кг

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