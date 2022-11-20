Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина350 мм
- Ширина450 мм
- Высота600 мм
- Вес4 кг
- Материалискусственный ротанг
- Материал каркасасталь
- Материал столешницыстекло
- Цветкоричневый
Тележка из дерева сервировочная ПК/ТЗ07
Тележка из дерева сервировочная ПК/ТЗ08
Тележка из дерева сервировочная ПК/ТЗ14
Столик на колесиках «Сервеен»
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