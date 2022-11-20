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Стол Нагпур боковой на роликах, коричневый - фото 1

Стол Нагпур боковой на роликах, коричневый

Артикул: CH-049-686
10 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина350 мм
  • Ширина450 мм
  • Высота600 мм
  • Вес4 кг
  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасасталь
  • Материал столешницыстекло
  • Цветкоричневый

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