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Тележка лофт Flow - фото 1

Тележка лофт Flow

Артикул: CH-067-183
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина940 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота890 мм
  • Вес28 кг

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