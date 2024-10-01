Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина940 мм
- Глубина430 мм
- Высота890 мм
- Вес28 кг
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стол Нагпур боковой на роликах, коричневый
Тележка официантская из нержавейки High Silver
Тележка официантская из нержавейки Shelf
Тележка официантская из нержавейки Long
Тележка для подносов из нержавейки Room
Тележка для РУМ-сервиса под термобокс Warm
Тележка для РУМ-сервиса с термобоксом Breeze
Тележка-стойка для РУМ-сервиса
Тележка серия «Старинный замок» сервировочная Magic
Тележка лофт Ambassador
Стол Лидер 1, 900х600, белый, без отбойников
Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ - BLACK)
Комплект Фуршетный
Стул пластиковый, черный, красный
Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте 1500x900
Стул Кьявари пластиковый NEW, черный, глянцевый
Стол Лидер 2, 1800x900, серый, белый
Стул складной Brabix бежевый, экокожа
Стол складной Виктория 150
Стул Борно черный
Стол Слуга кофейный
Тележка официантская из нержавейки Dust
Тележка официантская из нержавейки Galaxy
Тележка шпилька для гастроемкостей из нержавейки Ethereal
Тележка для меню Cart
Тележка для меню Guest
Тележка лофт Zoom
Тележка серия «Винтаж» сервировочная Old
Тележка лофт Envoy
Тележка лофт Willow