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Тележка из дерева Glide - фото 1

Тележка из дерева Glide

Артикул: CH-067-146
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина850 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота850 мм
  • Вес29 кг

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