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          Сервировочные тележки

          от 2 290 ₽
          Сначала популярные
          Настоящее фото товара Тележка Рум 1, для рум-сервиса, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
          19 790 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Тележка Рум 1, для рум-сервиса, круглая
          Настоящее фото товара Тележка Рум 2, для рум-сервиса, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
          19 790 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Тележка Рум 2, для рум-сервиса, круглая
          Настоящее фото товара Тележка Рум 4, для рум-сервиса, под термобокс, произведённого компанией ChiedoCover
          23 290 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Тележка Рум 4, для рум-сервиса, под термобокс
          Настоящее фото товара Тележка Рум 5, для рум-сервиса, под термобокс, произведённого компанией ChiedoCover
          33 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Тележка Рум 5, для рум-сервиса, под термобокс
          Настоящее фото товара Тележка-стойка Рум 6, для рум-сервиса, произведённого компанией ChiedoCover
          24 450 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Тележка-стойка Рум 6, для рум-сервиса
          Настоящее фото товара Тележка-стойка Рум 7, для рум-сервиса, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          35 890 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Тележка-стойка Рум 7, для рум-сервиса
          Настоящее фото товара Стол для общественного питания, Рум 8, произведённого компанией ChiedoCover
          67 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол для общественного питания, Рум 8
          Настоящее фото товара Сервировочный столик Миком, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          6 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Сервировочный столик Миком
          Настоящее фото товара Передвижной столик из бамбука Зеллер, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          7 090 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Передвижной столик из бамбука Зеллер
          Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Столик сервировочный складной Тетчер, произведённого компанией ChiedoCover
          7 190 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Столик сервировочный складной Тетчер
          Настоящее фото товара Столик сервировочный Малазия, произведённого компанией ChiedoCover
          7 390 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Столик сервировочный Малазия
          Настоящее фото товара Столик сервировочный складной Корк вишня, произведённого компанией ChiedoCover
          7 590 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Столик сервировочный складной Корк вишня
          Настоящее фото товара Столик сервировочный складной Корк эспрессо, произведённого компанией ChiedoCover
          7 590 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Столик сервировочный складной Корк эспрессо
          Настоящее фото товара Столик сервировочный Дайк, произведённого компанией ChiedoCover
          7 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Столик сервировочный Дайк
          Настоящее фото товара Столик сервировочный Дун, произведённого компанией ChiedoCover
          8 290 ₽
          Оптовая цена
          5
          Столик сервировочный Дун
          Настоящее фото товара Столик сервировочный складной Таволино, орех, произведённого компанией ChiedoCover
          8 590 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Столик сервировочный складной Таволино, орех
          Настоящее фото товара Передвижной столик из бамбука Моут, произведённого компанией ChiedoCover
          8 690 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Передвижной столик из бамбука Моут
          Настоящее фото товара Столик сервировочный Малазия, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
          9 690 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Столик сервировочный Малазия, дерево
          Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
          Настоящее фото товара Столик сервировочный Трим, произведённого компанией ChiedoCover
          9 690 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Столик сервировочный Трим
          Настоящее фото товара Столик сервировочный Брафф, произведённого компанией ChiedoCover
          10 390 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Столик сервировочный Брафф
          Настоящее фото товара Столик сервировочный Туам, произведённого компанией ChiedoCover
          10 490 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Столик сервировочный Туам
          Настоящее фото товара Столик сервировочный Лебедь, произведённого компанией ChiedoCover
          10 690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Столик сервировочный Лебедь
          Настоящее фото товара Сервировочный столик Лугиз, произведённого компанией ChiedoCover
          2 290 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Сервировочный столик Лугиз
          Настоящее фото товара Сервировочный столик Малир, произведённого компанией ChiedoCover
          3 590 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Сервировочный столик Малир
          Настоящее фото товара Сервировочный столик Клапвир, произведённого компанией ChiedoCover
          3 890 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Сервировочный столик Клапвир
          Настоящее фото товара Сервировочный столик Стризен, произведённого компанией ChiedoCover
          4 290 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Сервировочный столик Стризен
          Настоящее фото товара Сервировочный столик Маклаур, произведённого компанией ChiedoCover
          4 390 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Сервировочный столик Маклаур
          Доставкаот 2 дней по России и СНГНастоящее фото товара Сервировочный столик Бирвист, произведённого компанией ChiedoCover
          4 390 ₽
          Оптовая цена
          5
          Сервировочный столик Бирвист
          Настоящее фото товара Сервировочный столик Склопвир, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          4 490 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Сервировочный столик Склопвир
          Настоящее фото товара Сервировочный столик Миритаун, произведённого компанией ChiedoCover
          4 590 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Сервировочный столик Миритаун
          Настоящее фото товара Сервировочный столик Канкан, произведённого компанией ChiedoCover
          4 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Сервировочный столик Канкан
          Настоящее фото товара Сервировочный столик Дого, произведённого компанией ChiedoCover
          4 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Сервировочный столик Дого
          Настоящее фото товара Сервировочный столик Фуру, произведённого компанией ChiedoCover
          5 290 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Сервировочный столик Фуру
          Настоящее фото товара Сервировочный столик Банфора, произведённого компанией ChiedoCover
          5 490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Сервировочный столик Банфора
          Настоящее фото товара Сервировочный столик Корого, произведённого компанией ChiedoCover
          5 490 ₽
          Оптовая цена
          5
          Сервировочный столик Корого
          Настоящее фото товара Сервировочный столик Лакота, произведённого компанией ChiedoCover
          5 590 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Сервировочный столик Лакота
          Настоящее фото товара Сервировочный столик Катоби, произведённого компанией ChiedoCover
          5 690 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Сервировочный столик Катоби
          Настоящее фото товара Сервировочный столик Броки, произведённого компанией ChiedoCover
          6 090 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Сервировочный столик Броки
          Настоящее фото товара Сервировочный столик Моямба, произведённого компанией ChiedoCover
          6 090 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Сервировочный столик Моямба
          Настоящее фото товара Сервировочный столик Лунсар, произведённого компанией ChiedoCover
          6 090 ₽
          Оптовая цена
          5
          Сервировочный столик Лунсар
          Низкие ценыИ скидки каждый день!Настоящее фото товара Сервировочный столик Марампа, произведённого компанией ChiedoCover
          6 090 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Сервировочный столик Марампа
          Настоящее фото товара Сервировочный столик Колер, произведённого компанией ChiedoCover
          6 190 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Сервировочный столик Колер
          Настоящее фото товара Сервировочный столик Кембон, произведённого компанией ChiedoCover
          6 190 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Сервировочный столик Кембон
          Настоящее фото товара Сервировочный столик Дзен, произведённого компанией ChiedoCover
          6 390 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Сервировочный столик Дзен
          Настоящее фото товара Сервировочный столик Дзен хром, произведённого компанией ChiedoCover
          6 390 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Сервировочный столик Дзен хром
          Настоящее фото товара Сервировочный столик Джум, произведённого компанией ChiedoCover
          6 490 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Сервировочный столик Джум
          Настоящее фото товара Сервировочный столик Матабан, произведённого компанией ChiedoCover
          6 690 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Сервировочный столик Матабан
          Настоящее фото товара Сервировочный столик Джовло, произведённого компанией ChiedoCover
          6 690 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Сервировочный столик Джовло

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

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