Товар в корзине. Перейти
Тележка лофт Willow - фото 1Тележка лофт Willow - фото 2

Тележка лофт Willow

Артикул: CH-067-199
15 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Тележка для горничной Green Hotel 905
Фотография товара Тележка для горничной Green Hotel 905 от компании ChiedoCover.
Следующий Тележка для горничной MagicArt 262 W, Safety Plus
Фотография товара Тележка для горничной MagicArt 262 W, Safety Plus от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина950 мм
  • Ширина550 мм
  • Высота800 мм
  • Вес30 кг

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.40 м3

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Тележка для рум-сервиса, под термобокс Muse, произведённого компанией ChiedoCover
от40 190
Оптовая цена

Тележка для рум-сервиса, под термобокс Muse

36
Настоящее фото товара Стол Слуга прикроватный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена

Стол Слуга прикроватный

32
New
Настоящее фото товара Тележка официантская из нержавейки Shelf, произведённого компанией ChiedoCover
24 890
Оптовая цена

Тележка официантская из нержавейки Shelf

11
New
Настоящее фото товара Тележка официантская из нержавейки Long, произведённого компанией ChiedoCover
27 990
Оптовая цена

Тележка официантская из нержавейки Long

12
New
Настоящее фото товара Тележка для РУМ-сервиса под термобокс Warm, произведённого компанией ChiedoCover
21 390
Оптовая цена

Тележка для РУМ-сервиса под термобокс Warm

14
New
Настоящее фото товара Тележка из дерева сервировочная Serene, произведённого компанией ChiedoCover
33 790
Оптовая цена

Тележка из дерева сервировочная Serene

6
New
Настоящее фото товара Тележка серия «Винтаж» сервировочная Vintage, произведённого компанией ChiedoCover
27 690
Оптовая цена

Тележка серия «Винтаж» сервировочная Vintage

9
New
Настоящее фото товара Тележка для меню Hotel, произведённого компанией ChiedoCover
20 290
Оптовая цена

Тележка для меню Hotel

14
New
Фотография товара Тележка лофт Colour от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка лофт Colour, произведённого компанией ChiedoCover
от24 390
Оптовая цена

Тележка лофт Colour

7
New
Настоящее фото товара Тележка лофт Elite, произведённого компанией ChiedoCover
от64 890
Оптовая цена

Тележка лофт Elite

8

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
12 190
Оптовая цена

Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый

39
Фотография товара Стол Уолтем от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Уолтем, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490

Стол Уолтем

80
Распродажа
Фотография товара Стул-кресло Шадди натур/бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Шадди натур/бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 49023
10 990 ₽Оптовая цена

Стул-кресло Шадди натур/бежевый

11
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800x900, орех, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800x900, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190

Стол Лидер 2, 1800x900, орех, черный

454
В наличии 6 шт.В пути 80 шт.
Фотография товара Стул Spike, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Spike, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Стул Spike, зеленый

45
В наличии 58 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Лидер 3, D1200, венге, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 3, D1200, венге, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 3909
5 890 ₽

Стол Лидер 3, D1200, венге, черный

467
Фотография товара Стул Борно серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Борно серый, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена

Стул Борно серый

45
Фотография товара Конфигурация складных столов №3 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Конфигурация складных столов №3, произведённого компанией ChiedoCover
от85 690
Оптовая цена

Конфигурация складных столов №3

183
Фотография товара Стул пластиковый Snow, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Snow, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
Оптовая цена

Стул пластиковый Snow, желтый

50
Распродажа
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х800, белый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х800, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 59015
4 190 ₽

Стол Лидер 1, 1200х800, белый, черный

15

Другие товары из раздела сервировочные тележки

Настоящее фото товара Стол Удупи боковой на роликах, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990
Оптовая цена

Стол Удупи боковой на роликах, коричневый

30
Настоящее фото товара Стол Удупи боковой на роликах, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990
Оптовая цена

Стол Удупи боковой на роликах, серый

35
New
Настоящее фото товара Тележка официантская из нержавейки Moon, произведённого компанией ChiedoCover
14 990
Оптовая цена

Тележка официантская из нержавейки Moon

14
New
Настоящее фото товара Тележка официантская из нержавейки Star, произведённого компанией ChiedoCover
20 290
Оптовая цена

Тележка официантская из нержавейки Star

14
New
Настоящее фото товара Тележка для РУМ-сервиса под термобокс Cold, произведённого компанией ChiedoCover
41 790
Оптовая цена

Тележка для РУМ-сервиса под термобокс Cold

12
New
Настоящее фото товара Тележка из дерева сервировочная Helper, произведённого компанией ChiedoCover
37 890
Оптовая цена

Тележка из дерева сервировочная Helper

14
New
Настоящее фото товара Тележка серия «Старинный замок» сервировочная Aurora, произведённого компанией ChiedoCover
19 990
Оптовая цена

Тележка серия «Старинный замок» сервировочная Aurora

7
New
Настоящее фото товара Тележка серия «Старинный замок» сервировочная Magic, произведённого компанией ChiedoCover
20 290
Оптовая цена

Тележка серия «Старинный замок» сервировочная Magic

14
New
Настоящее фото товара Тележка лофт Ambassador , произведённого компанией ChiedoCover
от17 590
Оптовая цена

Тележка лофт Ambassador

15
New
Настоящее фото товара Тележка лофт Dasher, произведённого компанией ChiedoCover
от24 390
Оптовая цена

Тележка лофт Dasher

11

Товар в корзине

Тележка лофт Willow
Тележка лофт Willow
от 20 290
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
12 190
Оптовая цена

Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый

39
Фотография товара Стол Уолтем от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Уолтем, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490

Стол Уолтем

80
Распродажа
Фотография товара Стул-кресло Шадди натур/бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Шадди натур/бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 49023
10 990 ₽Оптовая цена

Стул-кресло Шадди натур/бежевый

11
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800x900, орех, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800x900, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190

Стол Лидер 2, 1800x900, орех, черный

454
В наличии 6 шт.В пути 80 шт.