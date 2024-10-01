Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина560 мм
- Высота800 мм
- Диаметр1060 мм
- Вес15 кг
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стол Слуга прикроватный
Стол Нагпур боковой на роликах, коричневый
Тележка для подносов из нержавейки Service
Тележка серия «Старинный замок» сервировочная Oak
Тележка сервировочная Light Brown
Тележка серия «Винтаж» сервировочная Age
Тележка лофт Zoom
Тележка лофт River
Тележка лофт Flow
Тележка лофт Rocket
Стол Лидер 1, 1200х600, бежевый, шампань, без отбойников
Складной стул Дрезден, пластик
Стол Лидер 2, 2400x900
Стул складной банкетный SUPER LITE N черный
Стол Лидер 1, 1200х600, белый, без отбойников
Стул Борно черный
Конфигурация складных столов №6
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стол Лидер 1, 900*600 орех, каркас - серебро
Стул PISTIL
Тележка официантская из нержавейки Navigator
Тележка для подносов из нержавейки Room
Тележка шпилька для гастроемкостей из нержавейки Ethereal
Тележка для муки Cart
Тележка для РУМ-сервиса с термобоксом Breeze
Тележка-стойка для РУМ-сервиса
Тележка лофт Smooth
Тележка для меню Guest
Тележка лофт Brown
Тележка лофт Elite