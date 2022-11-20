Стул Наполеон Серебро, пластиковый

14 оценок

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Стул Кьявари Серебро, пластиковый

Характеристики товара

Описание

Высота: 92 см

Глубина сиденья: 40 см

Ширина сиденья: 40 см

Нагрузка: до 150 кг

Материал: полипропилен

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Основные характеристики

  • Цветсеребряный

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