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Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ - BLACK) - фото 1Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ - BLACK) - фото 2Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ - BLACK) - фото 3Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ - BLACK) - фото 4Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ - BLACK) - фото 5Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ - BLACK) - фото 6Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ - BLACK) - фото 7Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ - BLACK) - фото 8Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ - BLACK) - фото 9
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Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ - BLACK)

Артикул: CH-059-826
6 оценок
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Фотография товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ В РЯД - BLACK) от компании ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Классический стул Venezia со столиком, выполнен из высококачественного итальянского пластика совмещает в себе строгость и комфорт. Такой дизайн делает стул для конференц-залов Venezia мебелью, способной снять излишнее напряжение и обеспечить комфортное расположение слушателям. Благодаря прочному пюпитру с надежным креплением стулья для семинаров Venezia легко использовать в работе без дополнительного приобретения столов.
Стильный стул с пюпитром для семинаров гармонично вписывается в офисный интерьер и вносит в него яркие штрихи современного дизайна. Данная модель прекрасно подойдет для обучающих центров, аудиторий, офиса, оснащения помещений, в которых проводятся семинары и конференции.

Стул доступен для заказа в 7 различных цветах пластика.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья360 мм
  • Глубина сиденья390 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Материалпластик
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ - BLACK)
от 12 590
16 390 ₽
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