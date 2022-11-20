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Вешалка напольная Hook, розовый - фото 1Вешалка напольная Hook, розовый - фото 2

Вешалка напольная Hook, розовый

Артикул: CH-052-657
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 60*14*7
Вес брутто: 2,05
Объем: 0,01

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Основные характеристики

  • Ширина370 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота1760 мм
  • Вес1,85 кг
  • Каркасмассив бука
  • Цветрозовый
  • Страна изготовленияКитай

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