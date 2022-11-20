Фотография Прихожая лофт Наталь от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Прихожая лофт Наталь

4.4
Оптовая цена
от 16 590 ₽
При покупке от 1 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Прихожая лофт Наталь
Прихожая лофт Наталь
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

О товаре

Все характеристики

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Прихожая лофт Наталь

4.4
16590 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Прихожая лофт Наплен
Прихожая лофт Наплен
Следующий КПБ 1.5, бязь 125гр (отбелка)
КПБ 1.5, бязь 125гр (отбелка)

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1720 мм
  • Ширина780 мм
  • Глубина330 мм

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Столешница Werzalit STUDIOART, произведённого компанией ChiedoCover
4 190 ₽
Оптовая цена
4.8
Столешница Werzalit STUDIOART
Настоящее фото товара Кресло Тим, произведённого компанией ChiedoCover
12 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Кресло Тим
Настоящее фото товара Стул Хадсон, произведённого компанией ChiedoCover
7 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Хадсон
Настоящее фото товара Полукресло Кайя, произведённого компанией ChiedoCover
12 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Полукресло Кайя
Настоящее фото товара Полукресло Джеймс, произведённого компанией ChiedoCover
12 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Полукресло Джеймс
Настоящее фото товара Кресло Беннет, произведённого компанией ChiedoCover
14 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло Беннет
Настоящее фото товара Кресло Форд, произведённого компанией ChiedoCover
19 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло Форд
Настоящее фото товара Кресло Гарда, произведённого компанией ChiedoCover
25 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Кресло Гарда
Настоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Royal, черное, произведённого компанией ChiedoCover-17%
14 990 ₽17 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло руководителя TopChairs Royal, черное
Настоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Ultra, черное, произведённого компанией ChiedoCover
12 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло руководителя TopChairs Ultra, черное

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара КПБ 1.5 сп, сатин 135гр, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
2 290 ₽
Оптовая цена
4.3
КПБ 1.5 сп, сатин 135гр
Настоящее фото товара КПБ 2.0 сп, бязь 125гр (отбелка), произведённого компанией ChiedoCover
1 350 ₽
Оптовая цена
4.8
КПБ 2.0 сп, бязь 125гр (отбелка)
Настоящее фото товара КПБ 2.0 сп, бязь (отбелка), произведённого компанией ChiedoCover
1 260 ₽
Оптовая цена
4.8
КПБ 2.0 сп, бязь (отбелка)
Настоящее фото товара КПБ 1.5, бязь (отбелка), произведённого компанией ChiedoCover
890 ₽
Оптовая цена
4.5
КПБ 1.5, бязь (отбелка)
Настоящее фото товара КПБ 1.5 сп, сатин страйп 135гр, произведённого компанией ChiedoCover
2 350 ₽
Оптовая цена
4.3
КПБ 1.5 сп, сатин страйп 135гр
Настоящее фото товара КПБ 1.5 сп, сатин, произведённого компанией ChiedoCover
2 350 ₽
Оптовая цена
4.6
КПБ 1.5 сп, сатин
Настоящее фото товара КПБ 1.5 сп, сатин страйп, произведённого компанией ChiedoCover
2 350 ₽
Оптовая цена
4.4
КПБ 1.5 сп, сатин страйп
Настоящее фото товара КПБ 2.0 сп, сатин 135гр, произведённого компанией ChiedoCover
2 790 ₽
Оптовая цена
4.5
КПБ 2.0 сп, сатин 135гр
Настоящее фото товара КПБ 2.0 сп, сатин, произведённого компанией ChiedoCover
2 950 ₽
Оптовая цена
4.8
КПБ 2.0 сп, сатин
Настоящее фото товара КПБ Евро, сатин страйп 135гр, произведённого компанией ChiedoCover
2 950 ₽
Оптовая цена
4.8
КПБ Евро, сатин страйп 135гр