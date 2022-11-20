Характеристики товара
Описание
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 60*14*7
Вес брутто: 2,05
Объем: 0,01
Основные характеристики
- Ширина370 мм
- Глубина400 мм
- Высота1760 мм
- Вес1,85 кг
- Каркасмассив бука
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 60*14*7
Вес брутто: 2,05
Объем: 0,01
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