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Вешалка Kilpo

Артикул: CH-050-941
14 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота1182 мм
  • Вес4,03 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки920 мм
  • Высота упаковки1200 мм
  • Глубина упаковки620 мм
  • Объём упаковки0.68 м3

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