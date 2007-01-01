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Настоящее фото товара Прихожая лофт Наилси, произведённого компанией ChiedoCover
Прихожая лофт Наилси
43 оценки
15 590
Товар в корзине. Перейти
Прихожая лофт Наилси - фото 1Прихожая лофт Наилси - фото 2Прихожая лофт Наилси - фото 3Прихожая лофт Наилси - фото 4Прихожая лофт Наилси - фото 5Прихожая лофт Наилси - фото 6Прихожая лофт Наилси - фото 7Прихожая лофт Наилси - фото 8

Прихожая лофт Наилси

Артикул: CH-006-969
43 оценки
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина330 мм
  • Высота1720 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина330 мм
  • Высота1720 мм

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаВарианты Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты каркаса - Покрытие

Прихожая лофт Наилси - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Прихожая лофт Наилси - каркас в цвете ШампаньШампань
Прихожая лофт Наилси - каркас в цвете БронзаБронза
Прихожая лофт Наилси - каркас в цвете ТитанТитан
Прихожая лофт Наилси - каркас в цвете Муар черныйМуар черный
Прихожая лофт Наилси - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Прихожая лофт Наилси - каркас в цвете СереброСеребро
Прихожая лофт Наилси - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Прихожая лофт Наилси - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Прихожая лофт Наилси - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Прихожая лофт Наилси - каркас в цвете ПиранПиран
Прихожая лофт Наилси - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Прихожая лофт Наилси - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Прихожая лофт Наилси - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Прихожая лофт Наилси - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Прихожая лофт Наилси - каркас в цвете Антик. Золото на беломАнтик. Золото на белом
Прихожая лофт Наилси - каркас в цвете Шагрень чернаяШагрень черная

Варианты деревянных поверхностей - Покрытие: Сосна

Прихожая лофт Наилси - в цвете Эмаль Золото 1036 Эмаль Золото 1036
Прихожая лофт Наилси - в цвете Эмаль Шампань 1035Эмаль Шампань 1035
Прихожая лофт Наилси - в цвете Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Красное дерево 8015
Прихожая лофт Наилси - в цвете Эмаль Шоколадный 8017 Эмаль Шоколадный 8017
Прихожая лофт Наилси - в цвете Эмаль Коричневый 8016Эмаль Коричневый 8016
Прихожая лофт Наилси - в цвете Эмаль Черный 9005Эмаль Черный 9005
Прихожая лофт Наилси - в цвете Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9007
Прихожая лофт Наилси - в цвете Эмаль Серебро 9006Эмаль Серебро 9006
Прихожая лофт Наилси - в цвете Эмаль Кремовый 9001Эмаль Кремовый 9001
Прихожая лофт Наилси - в цвете Эмаль Белый 9003 Эмаль Белый 9003
Прихожая лофт Наилси - в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВенгеМатериал - Сосна. Цвет - Венге
Прихожая лофт Наилси - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Старинный орех Материал - Сосна. Цвет - Старинный орех
Прихожая лофт Наилси - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Красное деревоМатериал - Сосна. Цвет - Красное дерево
Прихожая лофт Наилси - в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВишняМатериал - Сосна. Цвет - Вишня
Прихожая лофт Наилси - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Светлый орехМатериал - Сосна. Цвет - Светлый орех
Прихожая лофт Наилси - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Под БукМатериал - Сосна. Цвет - Под Бук
Прихожая лофт Наилси - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Лак прозрачныйМатериал - Сосна. Цвет - Лак прозрачный
Прихожая лофт Наилси - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Белая морилкаМатериал - Сосна. Цвет - Белая морилка

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