Фотография Прихожая лофт Наилси от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Прихожая лофт Наилси

4.8
Оптовая цена
от 15 590 ₽
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Прихожая лофт Наилси
Прихожая лофт Наилси
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Прихожая лофт Наилси

4.8
15590 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1720 мм
  • Ширина600 мм
  • Глубина330 мм

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