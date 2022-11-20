Фотография Прихожая лофт Наплен от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Прихожая лофт Наплен

4.7
Оптовая цена
от 20 590 ₽
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Прихожая лофт Наплен
Прихожая лофт Наплен
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Прихожая лофт Наплен

4.7
20590 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1720 мм
  • Ширина1010 мм
  • Глубина380 мм

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