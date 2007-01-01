Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Вешалка напольная Хук слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
Вешалка напольная Хук слоновая кость
47 оценок
4 090
Товар в корзине. Перейти
Вешалка напольная Хук слоновая кость - фото 1Вешалка напольная Хук слоновая кость - фото 2

Вешалка напольная Хук слоновая кость

Артикул: CH-005-344
47 оценок
Основные характеристики
  • Цветбежевый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Вешалка напольная Амбрелла светлый орех, мрамор
Фотография товара Вешалка напольная Амбрелла светлый орех, мрамор от компании ChiedoCover.
Следующий Вешалка напольная Хук темный орех
Фотография товара Вешалка напольная Хук темный орех от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

- Вешалка предназначена для размещения верхней одежды;
- Качественно выполненные соединения;
- Порошковое покрытие каркаса, стойкое к механическим воздействиям;
- Устойчивое основание;
- Диаметр нижней части вешалки 535 мм, верхней - 390 мм.
- Максимальная нагрузка на крючок 5 кг;
- Изделие полностью разборное, что обеспечивает простоту сборки и хранения.
- Гарантия 2 года.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Прихожая лофт Наплен от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Прихожая лофт Наплен, произведённого компанией ChiedoCover
от20 590

Прихожая лофт Наплен

36
Настоящее фото товара Скамья Астралон, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена

Скамья Астралон

36
Фотография товара Прихожая лофт Нагпур от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Прихожая лофт Нагпур, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790

Прихожая лофт Нагпур

35
Фотография товара Обувница Барет от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обувница Барет, произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена

Обувница Барет

6
Фотография товара Прихожая лофт Намвон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Прихожая лофт Намвон, произведённого компанией ChiedoCover
от20 590

Прихожая лофт Намвон

33
Фотография товара Прихожая лофт Наилси от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Прихожая лофт Наилси, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590

Прихожая лофт Наилси

43
Настоящее фото товара Скамья Астралон, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена

Скамья Астралон, венге

39
Фотография товара Прихожая Лофт-27 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Прихожая Лофт-27, произведённого компанией ChiedoCover
от51 490

Прихожая Лофт-27

44
Фотография товара Прихожая Лофт Ольга 4 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Прихожая Лофт Ольга 4, произведённого компанией ChiedoCover
от19 190
Оптовая цена

Прихожая Лофт Ольга 4

50
Фотография товара Прихожая лофт Наталь от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Прихожая лофт Наталь, произведённого компанией ChiedoCover
от16 590

Прихожая лофт Наталь

50

Другие товары из раздела вешалки напольные

Настоящее фото товара Вешалка напольная Джаст Ханг черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена

Вешалка напольная Джаст Ханг черный

33
В наличии 1 шт.
Фотография товара Вешалка напольная Барб хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вешалка напольная Барб хром, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена

Вешалка напольная Барб хром

45
В наличии 1 шт.
Фотография товара Антивандальная вешалка Крэб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Антивандальная вешалка Крэб, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена

Антивандальная вешалка Крэб

46
Настоящее фото товара Вешалка напольная Клам черная, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена

Вешалка напольная Клам черная

39
  • белый
  • черный
В наличии 50 шт.
Фотография товара Вешалка напольная Альберо Р11 венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вешалка напольная Альберо Р11 венге, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
Оптовая цена

Вешалка напольная Альберо Р11 венге

40
  • бежевый
  • черный
В наличии 10 шт.
Фотография товара Вешалка Рейл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вешалка Рейл, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790

Вешалка Рейл

39
Фотография товара Вешалка рейл на колесах от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вешалка рейл на колесах, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590

Вешалка рейл на колесах

40
Фотография товара Вешалка рейл A-frame от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вешалка рейл A-frame, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Вешалка рейл A-frame

30
Фотография товара Вешалка Mokko от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вешалка Mokko, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490

Вешалка Mokko

48
Фотография товара Вешалка Kilpo от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вешалка Kilpo, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190

Вешалка Kilpo

14

Товар в корзине

Вешалка напольная Хук слоновая кость
Вешалка напольная Хук слоновая кость
от 4 090
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Прихожая лофт Наплен от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Прихожая лофт Наплен, произведённого компанией ChiedoCover
от20 590

Прихожая лофт Наплен

36
Настоящее фото товара Скамья Астралон, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена

Скамья Астралон

36
Фотография товара Прихожая лофт Нагпур от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Прихожая лофт Нагпур, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790

Прихожая лофт Нагпур

35
Фотография товара Обувница Барет от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обувница Барет, произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена

Обувница Барет

6

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности