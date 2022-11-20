Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина2000 мм
- Глубина300 мм
- Высота1900 мм
- Материалметалл, дерево
- Цветбежевый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Прихожая лофт Нагпур
Прихожая лофт Наилси
Прихожая лофт Намвон
Прихожая лофт Наплен
Прихожая лофт Наталь
Прихожая Лофт Ольга 1
Прихожая Лофт Ольга 2
Прихожая Лофт Ольга 4
Прихожая Берген 5
«Ольга» № 1 прихожая
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Тюльпан лайт, велюр серый, ножки металл