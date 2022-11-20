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Вешалка рейл A-frame

15 оценок
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Кресло Gosch, жаккард Моррис 10

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1500 мм
  • Длина1700 мм
  • Глубина500 мм

Выполненные заказы

Напольная вешалка A-frame, жёлтая
Напольная вешалка A-frame, жёлтаяНапольная вешалка A-frame, жёлтаяНапольная вешалка A-frame, жёлтая
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