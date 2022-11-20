Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1500 мм
- Длина1700 мм
- Глубина500 мм
Диван Ассоль
Диван барный Флэш
Диван Дублин
Диван Винтаж
Диван Simple
Диван София линейный
Диван модульный с каретной стяжкой
Диван Бостон
Диван классический
Диван большой, угловой
Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая
Стул Хит 20мм - светлое золото, велюр голубой
Стул обеденный Шанель коричневый
Стул Хит 25мм - серебро, велюр серый
Стул Виота 210, серый
Стул RACE SW (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA)
Стул прозрачный Isy Antishock, серый
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди