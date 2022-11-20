Товар в корзине. Перейти
Вешалка напольная Hook светлое дерево - фото 1Вешалка напольная Hook светлое дерево - фото 2

Вешалка напольная Hook светлое дерево

Артикул: CH-052-660
5 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Вешалка напольная Офис Грация черная
Вешалка напольная Офис Грация черная
Следующий Вешалка напольная Офис Грация 680 черная
Вешалка напольная Офис Грация черная

Характеристики товара

Описание

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 60*14*7
Вес брутто: 2,05
Объем: 0,01

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина370 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота1760 мм
  • Вес1,85 кг
  • Каркасмассив бука
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияКитай

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Вешалка напольная Just Hang черный, мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
Оптовая цена

Вешалка напольная Just Hang черный, мрамор

41
Вешалка напольная Umbrella светлый орех, мраморНастоящее фото товара Вешалка напольная Umbrella светлый орех, мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена

Вешалка напольная Umbrella светлый орех, мрамор

50
Вешалка напольная Альберо R11 венгеНастоящее фото товара Вешалка напольная Альберо R11 венге, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590
Оптовая цена

Вешалка напольная Альберо R11 венге

40
Настоящее фото товара Вешалка общественная М12, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена

Вешалка общественная М12

41
Настоящее фото товара Вешалка общественная Пико 23, произведённого компанией ChiedoCover
от15 190
Оптовая цена

Вешалка общественная Пико 23

49
Настоящее фото товара Вешалка общественная М13, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена

Вешалка общественная М13

50
Настоящее фото товара Вешалка костюмная В 70, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190
Оптовая цена

Вешалка костюмная В 70

33
Настоящее фото товара Вешалка костюмная В 21Н, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена

Вешалка костюмная В 21Н

45
«Ольга» № 8 вешалка угловаяНастоящее фото товара «Ольга» № 8 вешалка угловая, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
Оптовая цена

«Ольга» № 8 вешалка угловая

36
Вешалка рейл A-frameНастоящее фото товара Вешалка рейл A-frame, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Вешалка рейл A-frame

30

С этим товаром покупают

Вешалка Loop темный орехНастоящее фото товара Вешалка Loop темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
Оптовая цена

Вешалка Loop темный орех

37
Настоящее фото товара Вешалка Дуга серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена

Вешалка Дуга серебро

31
Настоящее фото товара Вешалка Cтандарт 2/5 медь, произведённого компанией ChiedoCover
от490
Оптовая цена

Вешалка Cтандарт 2/5 медь

30
Вешалка Классика 3/1 ДКНастоящее фото товара Вешалка Классика 3/1 ДК, произведённого компанией ChiedoCover
54 690
Оптовая цена

Вешалка Классика 3/1 ДК

32
Настоящее фото товара Вешалка настенная В 3Н, произведённого компанией ChiedoCover
от2 290
Оптовая цена

Вешалка настенная В 3Н

43
Настоящее фото товара Вешалка для одежды Home Love, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена

Вешалка для одежды Home Love

32
Вешалка настенная СнегирьНастоящее фото товара Вешалка настенная Снегирь, произведённого компанией ChiedoCover
1 990
Оптовая цена

Вешалка настенная Снегирь

36

Другие товары из раздела вешалки напольные

Настоящее фото товара Вешалка напольная Clam белая, мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена

Вешалка напольная Clam белая, мрамор

48
Вешалка напольная Hedgehog, черная, мраморНастоящее фото товара Вешалка напольная Hedgehog, черная, мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена

Вешалка напольная Hedgehog, черная, мрамор

50
Вешалка ЛЭПНастоящее фото товара Вешалка ЛЭП, произведённого компанией ChiedoCover
17 990
Оптовая цена

Вешалка ЛЭП

46
Настоящее фото товара Вешалка костюмная Галант 352, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена

Вешалка костюмная Галант 352

37
Настоящее фото товара Вешалка костюмная Галант 340, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена

Вешалка костюмная Галант 340

32
Настоящее фото товара Вешалка костюмная Галант 351, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
Оптовая цена

Вешалка костюмная Галант 351

45
Настоящее фото товара Вешалка костюмная Дэви 3, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена

Вешалка костюмная Дэви 3

49
Настоящее фото товара Вешалка костюмная В 9Н, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена

Вешалка костюмная В 9Н

33
Вешалка костюмная В 22ННастоящее фото товара Вешалка костюмная В 22Н, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена

Вешалка костюмная В 22Н

46
NewРаспродажа
Вешалка напольная Hook темное деревоНастоящее фото товара Вешалка напольная Hook темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99021
4 990 ₽Оптовая цена

Вешалка напольная Hook темное дерево

10
В наличии 30 шт.

Товар в корзине

Вешалка напольная Hook светлое дерево
Вешалка напольная Hook светлое дерево
от 3 990
4 990 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Вешалка Loop темный орехНастоящее фото товара Вешалка Loop темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
Оптовая цена

Вешалка Loop темный орех

37
Настоящее фото товара Вешалка Дуга серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена

Вешалка Дуга серебро

31
Настоящее фото товара Вешалка Cтандарт 2/5 медь, произведённого компанией ChiedoCover
от490
Оптовая цена

Вешалка Cтандарт 2/5 медь

30
Вешалка Классика 3/1 ДКНастоящее фото товара Вешалка Классика 3/1 ДК, произведённого компанией ChiedoCover
54 690
Оптовая цена

Вешалка Классика 3/1 ДК

32