Товар в корзине. Перейти
Вешалка напольная Hook темное дерево - фото 1Вешалка напольная Hook темное дерево - фото 2

Вешалка напольная Hook темное дерево

Артикул: CH-052-659
10 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Вешалка напольная Офис Грация черная
Вешалка напольная Офис Грация черная
Следующий Вешалка напольная Офис Грация 680 черная
Вешалка напольная Офис Грация черная

Характеристики товара

Описание

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 60*14*7
Вес брутто: 2,05
Объем: 0,01

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина370 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота1760 мм
  • Вес1,85 кг
  • Каркасмассив бука
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияКитай

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Вешалка напольная Just Hang черный, мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
Оптовая цена

Вешалка напольная Just Hang черный, мрамор

41
Настоящее фото товара Вешалка костюмная Д 8М, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена

Вешалка костюмная Д 8М

46
Настоящее фото товара Вешалка костюмная Галант 331 Фрау, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена

Вешалка костюмная Галант 331 Фрау

40
Настоящее фото товара Вешалка костюмная с сиденьем В 26Н, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена

Вешалка костюмная с сиденьем В 26Н

37
Настоящее фото товара Вешалка костюмная Галант 359, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена

Вешалка костюмная Галант 359

50
Настоящее фото товара Напольная детская вешалка Енот с копилкой, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена

Напольная детская вешалка Енот с копилкой

34
Настоящее фото товара Вешалка костюмная Дэви 1, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090
Оптовая цена

Вешалка костюмная Дэви 1

49
Настоящее фото товара Вешалка костюмная В 6Н, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена

Вешалка костюмная В 6Н

37
Настоящее фото товара Вешалка костюмная В 28Н, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена

Вешалка костюмная В 28Н

30
Вешалка рейл A-frameНастоящее фото товара Вешалка рейл A-frame, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Вешалка рейл A-frame

30

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Вешалка Triple ваниль, произведённого компанией ChiedoCover
от990
Оптовая цена

Вешалка Triple ваниль

35
Настоящее фото товара Вешалка Грация 2/5 черная, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
Оптовая цена

Вешалка Грация 2/5 черная

39
Вешалка Парма 3/1Настоящее фото товара Вешалка Парма 3/1, произведённого компанией ChiedoCover
48 190
Оптовая цена

Вешалка Парма 3/1

40
Вешалка Лотос 2Настоящее фото товара Вешалка Лотос 2, произведённого компанией ChiedoCover
43 190
Оптовая цена

Вешалка Лотос 2

39
Вешалка Классика 3/1 ДКНастоящее фото товара Вешалка Классика 3/1 ДК, произведённого компанией ChiedoCover
54 690
Оптовая цена

Вешалка Классика 3/1 ДК

32
Настоящее фото товара Вешалка Шавелье 5, произведённого компанией ChiedoCover
30 690
Оптовая цена

Вешалка Шавелье 5

41
Вешалка Лотос 1/1Настоящее фото товара Вешалка Лотос 1/1, произведённого компанией ChiedoCover
от39 190
Оптовая цена

Вешалка Лотос 1/1

31

Другие товары из раздела вешалки напольные

Настоящее фото товара Вешалка напольная Hook темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена

Вешалка напольная Hook темный орех

46
Вешалка напольная Six-ray светлый орех, мраморНастоящее фото товара Вешалка напольная Six-ray светлый орех, мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена

Вешалка напольная Six-ray светлый орех, мрамор

47
Антивандальная вешалка CrabНастоящее фото товара Антивандальная вешалка Crab, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена

Антивандальная вешалка Crab

46
Настоящее фото товара Вешалка напольная Clam черная, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090
Оптовая цена

Вешалка напольная Clam черная

39
Настоящее фото товара Вешалка напольная В 1Н, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена

Вешалка напольная В 1Н

48
Настоящее фото товара Вешалка общественная М13, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена

Вешалка общественная М13

50
Настоящее фото товара Вешалка общественная В 35Н, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Вешалка общественная В 35Н

40
Вешалка напольная Аристократка №2Настоящее фото товара Вешалка напольная Аристократка №2, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена

Вешалка напольная Аристократка №2

42
Настоящее фото товара Вешалка костюмная Дэви 5, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена

Вешалка костюмная Дэви 5

48
«Ольга» № 8 вешалка угловаяНастоящее фото товара «Ольга» № 8 вешалка угловая, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
Оптовая цена

«Ольга» № 8 вешалка угловая

36

Товар в корзине

Вешалка напольная Hook темное дерево
Вешалка напольная Hook темное дерево
от 3 990
4 990 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Вешалка Triple ваниль, произведённого компанией ChiedoCover
от990
Оптовая цена

Вешалка Triple ваниль

35
Настоящее фото товара Вешалка Грация 2/5 черная, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
Оптовая цена

Вешалка Грация 2/5 черная

39
Вешалка Парма 3/1Настоящее фото товара Вешалка Парма 3/1, произведённого компанией ChiedoCover
48 190
Оптовая цена

Вешалка Парма 3/1

40
Вешалка Лотос 2Настоящее фото товара Вешалка Лотос 2, произведённого компанией ChiedoCover
43 190
Оптовая цена

Вешалка Лотос 2

39