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Прихожая Лофт Ольга 4 - фото 1Прихожая Лофт Ольга 4 - фото 2

Прихожая Лофт Ольга 4

6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Зеркальный вариант сборки, на данный момент, не доступен

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Основные характеристики

  • Высота2000 мм
  • Ширина1100 мм
  • Глубина350 мм
  • Страна изготовленияРоссия

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