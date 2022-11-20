Характеристики товара
Описание
Зеркальный вариант сборки, на данный момент, не доступен
Основные характеристики
- Высота2000 мм
- Ширина1100 мм
- Глубина350 мм
- Страна изготовленияРоссия
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Зеркальный вариант сборки, на данный момент, не доступен
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