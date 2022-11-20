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Зеркало Кантон

Артикул: CH-048-817
37 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина490/700 мм
  • Глубина40 мм
  • Высота640/1200 мм
  • Материалстекло, пенополиуретан
  • Цветбелый

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