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Барный стул Capri pink / black

Артикул: CH-035-840
49 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина43,50 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота1080 мм
  • Ширина сиденья400 мм
  • Глубина сиденья390 мм
  • Вес6.725 кг
  • Объем0.068 л
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест2
  • Цветрозовый, черный
  • Страна изготовленияКитай

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