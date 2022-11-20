Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота660/860 мм
- Высота спинки40 мм
- Ширина360 мм
- Глубина390 мм
- Вес7 кг
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Объём упаковки0.07 м3
- Вес упаковки13.70 кг
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