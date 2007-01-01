Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина395 мм
- Глубина395 мм
- Высота630 мм
- Ширина сиденья380 мм
- Глубина сиденья320 мм
- Высота до сиденья570/780 мм
- Высота спинки70 мм
- Вес5.2 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасаметалл
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Вес упаковки12 кг
- Объём упаковки0.06 м3
- Габариты упаковки для логистики480
- Изделия стопируютсяНет