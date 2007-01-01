Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Барный стул Гвалиор, белая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
Барный стул Гвалиор, белая кожа
26 оценок
2 99051
5 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Барный стул Гвалиор, белая кожа - фото 1Барный стул Гвалиор, белая кожа - фото 2Барный стул Гвалиор, белая кожа - фото 3Барный стул Гвалиор, белая кожа - фото 4Барный стул Гвалиор, белая кожа - фото 5Барный стул Гвалиор, белая кожа - фото 6
Распродажа

Барный стул Гвалиор, белая кожа

Артикул: CH-032-730
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина395 мм
  • Глубина395 мм
  • Высота630 мм
  • Ширина сиденья380 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Eames DAW Барное Patchwork
Фотография товара Кресло Eames DAW Барное Patchwork от компании ChiedoCover.
Следующий Барный стул Гвалиор, черный кожа
Фотография товара Барный стул Гвалиор, черный кожа от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина395 мм
  • Глубина395 мм
  • Высота630 мм
  • Ширина сиденья380 мм
  • Глубина сиденья320 мм
  • Высота до сиденья570/780 мм
  • Высота спинки70 мм
  • Вес5.2 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Вес упаковки12 кг
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Габариты упаковки для логистики480
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Полубарный стул Авимор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полубарный стул Авимор, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
Оптовая цена

Полубарный стул Авимор

48
Распродажа
Фотография товара Барный стул Тони, велюр красный Bella 04, металл черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Тони, велюр красный Bella 04, металл черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99010
11 090 ₽

Барный стул Тони, велюр красный Bella 04, металл черный

53
  • черный
  • синий
  • красный
Фотография товара Стул Лофт 8, велюр селеста 31, каркас РАЛ 1036 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лофт 8, велюр селеста 31, каркас РАЛ 1036, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990

Стул Лофт 8, велюр селеста 31, каркас РАЛ 1036

56
Фотография товара Барный стул ПАВИЯ, черная база, велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул ПАВИЯ, черная база, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена

Барный стул ПАВИЯ, черная база, велюр серый

104
  • бордовый
  • черный
  • зеленый
  • серый
В наличии 35 шт.
Фотография товара Стул барный Ольхан, серый велюр, цвет основания хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Ольхан, серый велюр, цвет основания хром, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена

Стул барный Ольхан, серый велюр, цвет основания хром

8
В наличии 32 шт.
Фотография товара Барный стул Миллер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Миллер, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена

Барный стул Миллер

15
Настоящее фото товара Стул Терра Бар скуар барный, синий, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена

Стул Терра Бар скуар барный, синий

11
В наличии 26 шт.
Настоящее фото товара Стул Ре:Вилль барный со спинкой-сеткой и подлокотниками, черный, произведённого компанией ChiedoCover
15 790
Оптовая цена

Стул Ре:Вилль барный со спинкой-сеткой и подлокотниками, черный

12
  • белый, серебряный
  • серый
  • черный, серебряный
Фотография товара Стул Сферум ММ Б, мягкий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сферум ММ Б, мягкий, произведённого компанией ChiedoCover
9 890
Оптовая цена

Стул Сферум ММ Б, мягкий

6
Фотография товара Барный стул Винт, цвет по Рал от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Винт, цвет по Рал, произведённого компанией ChiedoCover
4 790

Барный стул Винт, цвет по Рал

9
В наличии 50 шт.

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Тележка официантская из нержавейки Навигатор, произведённого компанией ChiedoCover
18 990
Оптовая цена

Тележка официантская из нержавейки Навигатор

6
Фотография товара Столик барный БМА24 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик барный БМА24, произведённого компанией ChiedoCover
от18 690

Столик барный БМА24

76
Фотография товара Чехол на стул со спинкой Чилли, крупная прострочка, велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул со спинкой Чилли, крупная прострочка, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
Оптовая цена

Чехол на стул со спинкой Чилли, крупная прострочка, велюр серый

46
  • желтый
  • бежевый
  • серый
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка на 4 круглых столов, 770мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка на 4 круглых столов, 770мм, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990

Тележка на 4 круглых столов, 770мм

10
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Тележка из дерева сервировочная Хелпер, произведённого компанией ChiedoCover
60 890
Оптовая цена

Тележка из дерева сервировочная Хелпер

14
Фотография товара Стол барный Серен Санчрони круглый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол барный Серен Санчрони круглый, произведённого компанией ChiedoCover
9 890
Оптовая цена

Стол барный Серен Санчрони круглый

7
В наличии 12 шт.
Распродажа
Фотография товара Чехол для стола 05, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 05, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 49026
1 990 ₽

Чехол для стола 05, желтый

34
Хит
Фотография товара Тележка на 40 складных стульев Хит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка на 40 складных стульев Хит, произведённого компанией ChiedoCover
18 290

Тележка на 40 складных стульев Хит

96
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Тележка-стойка для РУМ-сервиса, произведённого компанией ChiedoCover
60 390
Оптовая цена

Тележка-стойка для РУМ-сервиса

7
Настоящее фото товара Стол барный Поинт, произведённого компанией ChiedoCover
от43 590
Оптовая цена

Стол барный Поинт

42

Другие товары из раздела барные стулья

Распродажа
Фотография товара Стул барный TEXAS, экокожа, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный TEXAS, экокожа, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
9 59027
12 990 ₽Оптовая цена

Стул барный TEXAS, экокожа, коричневый

26
  • коричневый
  • серый
В наличии 140 шт.В пути 100 шт.
Настоящее фото товара Стул Элис Бар скуар барный, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена

Стул Элис Бар скуар барный, зеленый

9
В наличии 19 шт.
Настоящее фото товара Стул Ре:Вилль барный с закрытыми подлокотниками, белый, серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
14 590
Оптовая цена

Стул Ре:Вилль барный с закрытыми подлокотниками, белый, серебряный

9
  • белый, серебряный
  • серый
  • черный, серебряный
Фотография товара Стул Ре:Вилль барный с мягким сиденьем, синий, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ре:Вилль барный с мягким сиденьем, синий, черный, произведённого компанией ChiedoCover
10 590
Оптовая цена

Стул Ре:Вилль барный с мягким сиденьем, синий, черный

5
Фотография товара Стул Ре:Вилль барный с мягким сиденьем и подлокотниками, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ре:Вилль барный с мягким сиденьем и подлокотниками, серый, произведённого компанией ChiedoCover
11 090
Оптовая цена

Стул Ре:Вилль барный с мягким сиденьем и подлокотниками, серый

11
  • белый, серебряный
  • серый
  • черный, серебряный
Фотография товара Стул барный Матра, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Матра, белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Стул барный Матра, белый

12
  • серый
  • белый
  • бежевый
  • черный
В наличии 26 шт.
Фотография товара Стул барный Матра, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Матра, черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Стул барный Матра, черный

5
  • серый
  • белый
  • бежевый
  • черный
В наличии 24 шт.
Фотография товара Стул барный Мист, синий велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Мист, синий велюр, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена

Стул барный Мист, синий велюр

11
  • зеленый
  • синий
  • серый
  • черный
В наличии 48 шт.
Фотография товара Барный стул Н-302 Кольт, цвет по Рал от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Н-302 Кольт, цвет по Рал, произведённого компанией ChiedoCover
3 790

Барный стул Н-302 Кольт, цвет по Рал

6
В наличии 50 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул барный Толикс, со спинкой красный глянцевый, темное дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Толикс, со спинкой красный глянцевый, темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
6 19023
7 990 ₽

Стул барный Толикс, со спинкой красный глянцевый, темное дерево

5
В наличии 2 шт.В пути 100 шт.

Товар в корзине

Барный стул Гвалиор, белая кожа
Барный стул Гвалиор, белая кожа
от 2 990
5 990 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Тележка официантская из нержавейки Навигатор, произведённого компанией ChiedoCover
18 990
Оптовая цена

Тележка официантская из нержавейки Навигатор

6
Фотография товара Столик барный БМА24 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик барный БМА24, произведённого компанией ChiedoCover
от18 690

Столик барный БМА24

76
Фотография товара Чехол на стул со спинкой Чилли, крупная прострочка, велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул со спинкой Чилли, крупная прострочка, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
Оптовая цена

Чехол на стул со спинкой Чилли, крупная прострочка, велюр серый

46
  • желтый
  • бежевый
  • серый
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка на 4 круглых столов, 770мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка на 4 круглых столов, 770мм, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990

Тележка на 4 круглых столов, 770мм

10
В наличии 1 шт.

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Как выбрать офисное кресло?
Как выбрать офисное кресло?

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 06.08.2025 Произведем диваны и кресла за неделю
Произведем диваны и кресла за неделю

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 11.03.2026 Мебель из ротанга
Мебель из ротанга

Перейдите, чтобы узнать подробности