Характеристики товара
Описание
Кухонный барный стул Гвалиор
Материал сиденья: Винилкожа
Материал каркаса: Хромированный металл
Стул снабжен поворотно подъемным механизмом газ-лифт
Диаметр основания: 385mm
Минимальный срок службы в домашних условиях: 3 года
Условия эксплуатации и хранения: t 0—35 °С, влажность до 80%, нагрузка на газ-лифт до 120 кг
Основные характеристики
- Высота640/850 мм
- Высота до сиденья570/780 мм
- Высота спинки70 мм
- Ширина380 мм
- Глубина400 мм
- Ширина сиденья380 мм
- Глубина сиденья320 мм
- Вес6 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяэкокожа
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Объём упаковки0.06 м3
- Вес упаковки12 кг