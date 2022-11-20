Товар в корзине. Перейти
Барный стул Гвалиор, белая кожа - фото 1Барный стул Гвалиор, белая кожа - фото 2Барный стул Гвалиор, белая кожа - фото 3

Барный стул Гвалиор, белая кожа

5 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Барный стул Ноксвилл, черная кожа, хром
Барный стул Ноксвилл, черная кожа, хром
Следующий Барный стул Гвалиор, коричневая кожа
Барный стул Ноксвилл, черная кожа, хром

Характеристики товара

Описание

Кухонный барный стул Гвалиор

Материал сиденья: Винилкожа

Материал каркаса: Хромированный металл

Стул снабжен поворотно подъемным механизмом газ-лифт

Диаметр основания: 385mm

Минимальный срок службы в домашних условиях: 3 года

Условия эксплуатации и хранения: t 0—35 °С, влажность до 80%, нагрузка на газ-лифт до 120 кг

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота640/850 мм
  • Высота до сиденья570/780 мм
  • Высота спинки70 мм
  • Ширина380 мм
  • Глубина400 мм
  • Ширина сиденья380 мм
  • Глубина сиденья320 мм
  • Вес6 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Вес упаковки12 кг
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк зеленый патина, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена
11

Стул Кроссбэк зеленый патина

Стул Кроссбэк флагНастоящее фото товара Стул Кроссбэк флаг, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
11

Стул Кроссбэк флаг

Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белаяНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белая, произведённого компанией ChiedoCover
от5 6915
5 990 ₽
13

Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белая

Стул Кроссбэк, старинный орехНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от5 3904
5 590 ₽
119Хит

Стул Кроссбэк, старинный орех

Кресло пластиковое Cross XL, бежевыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Cross XL, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
10

Кресло пластиковое Cross XL, бежевый

Стул пластиковый Cross, оливковыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Cross, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена
12

Стул пластиковый Cross, оливковый

Стул Кросс Кантри, венге, с подушкойНастоящее фото товара Стул Кросс Кантри, венге, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 7907
7 290 ₽
7

Стул Кросс Кантри, венге, с подушкой

Другие товары из разделастулья по расположению
Барный стул Гвалиор, черный кожаНастоящее фото товара Барный стул Гвалиор, черный кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
5

Барный стул Гвалиор, черный кожа

В наличии 186 шт.
Барный стул Амора, белый пластик, белая кожаНастоящее фото товара Барный стул Амора, белый пластик, белая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена
14

Барный стул Амора, белый пластик, белая кожа

В наличии 30 шт.
Барный стул Амора, серый пластик, серая кожаНастоящее фото товара Барный стул Амора, серый пластик, серая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена
12

Барный стул Амора, серый пластик, серая кожа

В наличии 39 шт.
Стул Хит 20мм - кожзамНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69029
2 350 ₽
11

Стул Хит 20мм - кожзам

Стул Патрик 20ммНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19021
2 760 ₽
106Хит

Стул Патрик 20мм