Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина560 мм
- Высота1000 мм
- Ширина сиденья470 мм
- Глубина сиденья400 мм
- Вес9 кг
- Объем0.3 л
- Материал ножекМеталл
- Количество мест1
- Цветсерый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стул барный пластиковый Mariquita
Стул барный регулируемый пластиковый Mariquita
Стул пластиковый барный One Shot
Стул барный Бон белыйВ наличии 100 шт.
Стул барный Бон красныйВ наличии 97 шт.
Стул барный Бон черныйВ наличии 100 шт.
Стул полубарный TEXAS экокожа серыйВ наличии 33 шт.
Стул барный Andrea
Стул Цезарь Б Антик, бежевый кожзам
Стул барный на металлокаркасе
Стул барный CodyВ наличии 1 шт.
Кресло руководителя TopChairs Viking, бежевоеВ наличии 34 шт.
Настольная лампа Eglo Glastonbury
Стул полубарный Меган велюр черный
Стул Биг серый
Стол Лайт, складной с подстаканником, черныйВ наличии 556 шт.
Стол Palma, многофункциональный, свтелое дерево/ белый
Стул Такер полубарный с подушкой синий велюр, морилка черная, 65 см
Барный стул Маллин, велюр латте, металлические ножки
Полубарный стул Chilli Q Square, бежевый велюр/ черный каркас
Стул барный Флекс велюр серыйВ наличии 4 шт.
Кресло поворотное Paris, винный, велюр
Cтул Eames DSWButterfly Барный Серый
Стул Лофт-17
Стул Mars полубарный
Стул барный Коллин, пудрово-сиреневый велюр, цвет основания черныйВ наличии 30 шт.
Стул барный Дарина, песочный велюр, цвет основания золото