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Барный стул Алст серо-лиловый / черный

Артикул: CH-035-862
46 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота1000 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Вес9 кг
  • Объем0.3 л
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест1
  • Цветсерый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

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