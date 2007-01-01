Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина490 мм
- Глубина440 мм
- Высота1040 мм
- Материал каркасаметалл
- Цветизумрудный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Полукресло Лилия барное, велюр серый Velutto 32/бирюза Velutto 20, морилка черная, 63 см