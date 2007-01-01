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Стул барный мягкий, изумруд, велюр, каркас металл черный - фото 1

Стул барный мягкий, изумруд, велюр, каркас металл черный

Артикул: CH-072-486
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул барный мягкий без подлокотников (ножки металл + ткань ВЕЛЮР)

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина440 мм
  • Высота1040 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветизумрудный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

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