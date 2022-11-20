Характеристики товара
Описание
Материал: габардин / журавинка / ричард
Цвет чехла может быть любым
+15% к цене при пошиве
по размерам заказчика
Материал: габардин / журавинка / ричард
Цвет чехла может быть любым
+15% к цене при пошиве
по размерам заказчика
|Материал
|Ценаруб
|Габардин
|550
|Рогожка
|850
|Журавинка
|990
|Ричард
|1350
|Мати
|1390
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