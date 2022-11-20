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Чехол S-74 - фото 1Чехол S-74 - фото 2Чехол S-74 - фото 3

Чехол S-74

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Популярные варианты ткани

Чехол S-74 - ткань в цвете 2-110510 шампань2-110510 шампань
Чехол S-74 - ткань в цвете 2-181763 красный2-181763 красный
Чехол S-74 - ткань в цвете 2-251003 темно-синий2-251003 темно-синий
Чехол S-74 - ткань в цвете 1927-010101 белый1927-010101 белый
Чехол S-74 - ткань в цвете 1346-010101 белый1346-010101 белый
Чехол S-74 - ткань в цвете 1346-110701 слоновая кость1346-110701 слоновая кость
Чехол S-74 - ткань в цвете 1346-141119 бежевый1346-141119 бежевый
Чехол S-74 - ткань в цвете 1812-161004 бордо1812-161004 бордо
Чехол S-74 - ткань в цвете 116 Золотой116 Золотой
Чехол S-74 - ткань в цвете 162 Красный162 Красный
Чехол S-74 - ткань в цвете 1625-010101 белый1625-010101 белый
Чехол S-74 - ткань в цвете 1625-040403/310503 золото с голубым1625-040403/310503 золото с голубым
Чехол S-74 - ткань в цвете 277 Светло-бежевый277 Светло-бежевый
Чехол S-74 - ткань в цвете 002-141119 бежевый 002-141119 бежевый
Чехол S-74 - ткань в цвете 1835-0101011835-010101
Чехол S-74 - ткань в цвете ТБФ-4-2 БелыйТБФ-4-2 Белый
Чехол S-74 - ткань в цвете 1000-9051000-905
Чехол S-74 - ткань в цвете 1000-5131000-513
Чехол S-74 - ткань в цвете 1000-1071000-107
Чехол S-74 - ткань в цвете 1000-0001000-000
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Характеристики товара

Описание

Материал: габардин / журавинка / ричард

Цвет чехла может быть любым

+15% к цене при пошиве
по размерам заказчика

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Варианты размеров

Материал Ценаруб
Габардин 550
Рогожка 850
Журавинка 990
Ричард
 1350
Мати 1390
Сошьём чехол на стул на заказ

Изготовим чехлы на стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

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