Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина400 мм
- Глубина390 мм
- Высота690/900 мм
- Ширина сиденья320 мм
- Глубина сиденья410 мм
- Высота до сиденья610/820 мм
- Обивкаэкокожа
- Каркасмонолитный металл
- Допустимая нагрузка120
- Цветчерный
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