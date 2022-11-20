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Барный стул Непал, бежевый

Артикул: CH-049-763
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Сиденье обито велюром. Велюр прост в уходе и не теряет внешний вид длительное время. Наполнитель - пенополиуретан высокой плотности, который не теряет форму и не деформируется при длительном использовании.
Ножки стула - металл черного цвета.
Упакован - 2 шт./2 кор.

Количество стульев в коробке: 2 шт/2 кор
Вес брутто (кг): 15
Объем (м3): 0,36

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Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Высота1100 мм
  • Высота до сиденья780 мм
  • Глубина500 мм
  • Вес7 кг
  • Обивкавелюр
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия

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