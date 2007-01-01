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Настоящее фото товара Стол пластиковый складной Sky Folding Table Ø60, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
Стол пластиковый складной Sky Folding Table Ø60, оливковый
15 оценок
15 890
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Стол пластиковый складной Sky Folding Table Ø60, оливковый - фото 1Стол пластиковый складной Sky Folding Table Ø60, оливковый - фото 2Стол пластиковый складной Sky Folding Table Ø60, оливковый - фото 3Стол пластиковый складной Sky Folding Table Ø60, оливковый - фото 4Стол пластиковый складной Sky Folding Table Ø60, оливковый - фото 5Стол пластиковый складной Sky Folding Table Ø60, оливковый - фото 6Стол пластиковый складной Sky Folding Table Ø60, оливковый - фото 7Стол пластиковый складной Sky Folding Table Ø60, оливковый - фото 8

Стол пластиковый складной Sky Folding Table Ø60, оливковый

Артикул: CH-052-728
15 оценок
Основные характеристики
  • Длина600 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота740 мм
  • Вес7.25 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Круглый складной пластиковый стол Sky Folding Table со столешницей из погодостойкого пластика и каркасом из стали (внутренний стержень). Пластиковые столы серии Sky станут отличным выбором для обстановки фуд-кортов, кафе, ресторанов и баров. Благодаря использованию высококачественных материалов, они долгое время не теряют своего привлекательного внешнего вида, даже несмотря на активную эксплуатацию. Их можно использовать в помещении и на открытых площадках.


Особенности:
столешница изготовлена из погодостойкого пластика;
металлический каркас не ржавеет, не поддается коррозии;
устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
может быть разобран;
возможность складывания;
подходит для использования в помещении и на открытом воздухе.


*На столах темных цветов возможны тени и другие незначительные дефекты, это обусловлено технологией производства и не является браком.

Количество в упаковке: 2 шт.
Вес брутто: 15,5 кг
Объем упаковки: 0.18 м3
Размер упаковки: 410х620х710 мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина600 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота740 мм
  • Вес7.25 кг
  • Материал столешницыпластик
  • Материал каркасаметалл
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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