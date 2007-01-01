Характеристики товара
Описание
Круглый складной пластиковый стол Sky Folding Table со столешницей из погодостойкого пластика и каркасом из стали (внутренний стержень). Пластиковые столы серии Sky станут отличным выбором для обстановки фуд-кортов, кафе, ресторанов и баров. Благодаря использованию высококачественных материалов, они долгое время не теряют своего привлекательного внешнего вида, даже несмотря на активную эксплуатацию. Их можно использовать в помещении и на открытых площадках.
Особенности:
столешница изготовлена из погодостойкого пластика;
металлический каркас не ржавеет, не поддается коррозии;
устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
может быть разобран;
возможность складывания;
подходит для использования в помещении и на открытом воздухе.
*На столах темных цветов возможны тени и другие незначительные дефекты, это обусловлено технологией производства и не является браком.
Количество в упаковке: 2 шт.
Вес брутто: 15,5 кг
Объем упаковки: 0.18 м3
Размер упаковки: 410х620х710 мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина600 мм
- Ширина600 мм
- Высота740 мм
- Вес7.25 кг
- Материал столешницыпластик
- Материал каркасаметалл
- Цветзеленый
- Страна изготовленияТурция
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет