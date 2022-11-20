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Барный стул Лофт филадельфия грей / черный матовый

Артикул: CH-035-780
43 оценки
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина340 мм
  • Глубина340 мм
  • Высота610 мм
  • Ширина сиденья340 мм
  • Вес6.5 кг
  • Объем0.088 л
  • Материал сиденьяМДФ
  • Материал ножекОкрашенный металл
  • Количество мест1
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

Отзывы

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