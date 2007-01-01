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Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, произведённого компанией ChiedoCover
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см
43 оценки
590
Товар в корзине. Перейти
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см - фото 1Подушка 01 для стула Кьявари, 2см - фото 2Подушка 01 для стула Кьявари, 2см - фото 3Подушка 01 для стула Кьявари, 2см - фото 4Подушка 01 для стула Кьявари, 2см - фото 5Видеообзор подушек на стулья - видео 6
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Подушка 01 для стула Кьявари, 2см производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Подушка 01 для стула Кьявари, 2см производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Подушка 01 для стула Кьявари, 2см производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Подушка 01 для стула Кьявари, 2см производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Подушка 01 для стула Кьявари, 2см производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Подушка 01 для стула Кьявари, 2см производства ChiedoCover
+17Реальное изображение товара 7 Подушка 01 для стула Кьявари, 2см производства ChiedoCover

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см

Артикул: CH-001-843
43 оценки
Основные характеристики
  • Толщина20 мм
  • Цветбелый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Создайте уютную и гостеприимную атмосферу в вашем заведении с нашими подушками на стулья. Идеальное решение для ресторанов, кафе, баров и отелей, которые ценят комфорт своих посетителей и стремятся к безупречному сервису.

Ключевые преимущества:
Повышенный комфорт для гостей
Мягкая и упругая набивка подушек обеспечивает приятное сидение даже при длительном пребывании. Ваши гости оценят заботу о их удобстве, что положительно скажется на их впечатлении о заведении.

Прочность и долговечность
Подушки изготовлены из качественных материалов, устойчивых к истиранию и выцветанию. Они выдерживают интенсивное использование, сохраняя свой внешний вид и функциональность на долгие годы.

Легкость в уходе и гигиена
Подушки легко снимаются и чистятся, что упрощает поддержание чистоты и гигиены в зале. Это особенно важно для заведений с высокой проходимостью.

Универсальный дизайн
Лаконичный и стильный внешний вид подушек позволяет им гармонично вписаться в любой интерьер, будь то классический ресторан или современное кафе.

Экономия и выгода
Мы предлагаем выгодные оптовые цены для бизнеса, что позволяет вам оптимизировать бюджет без ущерба для качества.

Наши подушки на стулья – это не только комфорт для ваших гостей, но и выгодное решение для вашего бизнеса. Они сочетают в себе качество, стиль и доступность, помогая вам создавать неповторимую атмосферу в заведении.

Наполнитель: поролон

Способ крепления к стулу: липучка, цвет белый

Цвет подушки может быть любым

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Толщина20 мм
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Материал подушки Толщинамм
Оптовая ценаруб
Рогожка 20
590
Шенилл 20
590
Жаккард 20
550
Кожзам 20
650
Журавинка 20
550
Ричард 20
610
Варианты тканиХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииИнструкция по замерамВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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